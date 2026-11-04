दीप पर्व पर यहां मिलेगा लक्ष्मी कृपा के साथ आरोग्य का आशीष, छत्तीसगढ़ का पहला धन्वंतरि मंदिर बना आस्था और आयुर्वेद का महाकेंद्र

भारत में जब भी सनातन आस्था और चिकित्सा विज्ञान के संगम की बात होती है, तो भगवान धन्वंतरि का नाम सर्वोपरि आता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर अवतरित हुए भगवान विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के अधिष्ठाता देव 'भगवान धन्वंतरि' के मंदिर देश में गिने-चुने ही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग जिले का धमधागढ़ राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर रहा है, जहां स्थापित राज्य का पहला धन्वंतरि धाम आस्था, अध्यात्म और प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा का अनूठा केंद्र बन चुका है।