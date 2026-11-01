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Patrika Special News

Bastar Special Story: न सेलिब्रिटी ट्रेंड, न मॉडर्न लाइफस्टाइल… बस्तर के जंगलों में सदियों से पक रहा प्रकृति का Vegan स्वाद

Vegan Lifestyle: दुनिया में Vegan Diet का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बस्तर में महुआ के फूल, कंद-मूल, बांस की कोपलें और मौसमी साग से बने वनस्पति आधारित व्यंजन सदियों से पारंपरिक खानपान का हिस्सा रहे हैं।
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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

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शेख तैयब ताहिर

Updated: 1 Nov 2026, 1:31 PM IST

Bastar Special Story

दुनिया में ट्रेंड बनी Vegan Diet (Photo Source- AI Generate)

शेख तैयब ताहिर/Bastar Special Story: आज पूरी दुनिया में Vegan Diet यानी पूरी तरह वनस्पति आधारित खानपान का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सेहत का ख्याल रखने, पर्यावरण को बचाने और पशु कल्याण के प्रति जागरूकता के चलते लोग अपने खाने में बदलाव कर रहे हैं। कोई दूध और उससे बने उत्पाद छोड़ रहा है, तो कोई मांसाहार से दूरी बनाकर फल, सब्जियां, अनाज और पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट का हिस्सा बना रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रकृति से जुड़ा ऐसा खानपान कोई नया ट्रेंड नहीं है।

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