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French Couple Marriage : फ्रांसीसी कपल ने शेखावाटी में लिए सात फेरे, सीकर के दूजाेद गांव में भारतीय रीति-रिवाज से विवाह बंधन में बंधे

French Couple Marriage : एक फ्रांसीसी प्रेमी जोड़े को राजस्थानी संस्कृति इतनी ज्यादा भायी कि यहीं आकर शादी करने का मन बना लिया। यह जोड़ा दो साल बाद शादी करने भारत आया। इस शादी में गांव के कुछ लोग बाराती बने तो कुछ घराती। इस दिलचस्प शादी के बारे में पढ़िए रुद्रेश शर्मा की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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रुद्रेश शर्मा

Updated: 29 Oct 2026, 4:30 PM IST

French Wedding

भारतीय रीति-रिवाज से फ्रांसीसी जोड़े ने रचाई शादी (Photo: Rajasthan Patrika, Design: ChatGpt)

French Couple Marriage : विदेशी पर्यटकों को सिर्फ राजस्थान के महल किले और खान-पान ही नहीं ब​ल्कि यहां की संस्कृति भी खूब लुभा रही है। यही वजह है कि वे अपने जिदंगी की नई शुरुआत के लिए राजस्थानी संस्कृति के तौर—तरीकों को अपना रहे हैं। इसका एक नजारा बुधवार की रात को शेखावाटी अंचल में देखने को मिला। मौका था एक फ्रांसिसी जोड़े की भारतीय परम्परा अनुसार शादी का। इसके लिए सीकर जिले के दूजोद गांव का माहौल ऐसा था, जैसे गांव के ही किसी परिवार में शादी का जश्न मन रहा हो।

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