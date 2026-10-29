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Free Veterinary Hospital : यहां ओटी, आईसीयू सबकुछ की मुफ्त सुविधा, अब तक पौने दो लाख बेजुबानों का हो चुका है इलाज

Free Veterinary Hospital : बारां के एक पशु चिकित्सालय में बीते साढ़े तीन साल में पौने दो लाख पशु-पक्षियों को नया जीवन मिला है। 35 बीघे में फैले इस अनूठे अस्पताल में हाथी से लेकर नन्हें पक्षी तक को यहां निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। इस बारे में पढ़िए जयप्रकाश सिंह की विशेष रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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जयप्रकाश सिंह

Updated: 29 Oct 2026, 11:47 AM IST

Jeevasar Hospital

बारां का पशु-पक्षियों का मुफ्त अस्पताल (Photo : Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)

Free Veterinary Hospital : किसी के पैर में गहरी चोट है। कोई सड़क हादसे में घायल होकर आया है तो कोई बीमारी से बेहाल है। किसी को सहारे की जरूरत है तो किसी को जिंदगी बचाने के लिए तत्काल ऑपरेशन की। रोजाना सुबह के दस बजने से पहले ही यहां मरीजों की कतार लगने लगती है। लेकिन यह किसी आम अस्पताल का नजारा नहीं है। यहां कतार में इंसान नहीं बल्कि बेजुबान पशु-पक्षी खड़े होते हैं। कोई गाय है तो कोई नंदी। कोई कुत्ता तो कोई नन्हा पक्षी। ये मूक जीव अपनी तकलीफ बता नहीं सकते लेकिन यहां मौजूद चिकित्सक उनकी पीड़ा समझते हैं। चोट देखते हैं। जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन कर उन्हें नया जीवन देने की कोशिश करते हैं।

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