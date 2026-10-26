Political dynasty : द ग्रेट शेखावाटी फैमिली पॉलिटिकल शो… पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद, विधायक, सांसद तक सियासी कुनबों की वंशबेल

शेखावटी में कैसे सियासतदानों की वंशबेल बढ़ रही है, जानिए (Photo: Rajasthan Patrika)
Political dynasty : राजस्थान में नगर निकाय के बाद अब पंचायती राज चुनाव की रंगत परवान पर है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं तो दूसरे और तीसरे चरण का मुकाबला जारी है। शेखावाटी के तीनों जिलों (सीकर, चूरू, झुंझुनूं) में दूसरे और तीसरे चरण में पंचायती राज चुनाव होंगे। समूचे चुनाव को सियासी कुनबों के सदस्यों ने मैदान में उतर कर रोचक बना दिया है।
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