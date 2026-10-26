Political dynasty : द ग्रेट शेखावाटी फैमिली पॉलिटिकल शो… पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद, विधायक, सांसद तक सियासी कुनबों की वंशबेल

Political dynasty : राजस्थान में चल रहे पंचायती राज चुनाव में शेखावाटी के तीनों जिलों में स्थापित नेताओं के बेटे, बहू, भाई, पत्नी तक मैदान में उतरे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस बड़े नेताओं की निगाह जिला प्रमुख प्रधान की कुर्सियों पर जमी हुई हैं। किस मंत्री या बड़े नेताओं के घर और परिवाार के सदस्य चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। जानने के लिए पढ़िए रुद्रेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट।

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