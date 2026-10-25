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मां बनीं तो बदल गई जिंदगी, डिप्रेशन को हराकर सिंगर शेफाली अल्वारेस ने की दमदार वापसी

Shefali Alvares: प्लेबैक सिंगर शेफाली अल्वारेस को मां बनने के बाद फिजिकल इश्यूज और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन म्यूजिक से उनका जुड़ाव उन्हें वापस मंच तक खींच लाया, उनकी जिंदगी उन महिलाओं के लिए सबक है, जिम्मेदारियों के आगे खुद को भूल जाती हैं या फिर अपनी पहचान से समझौता कर बैठती हैं।
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भारत

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Sanjana Kumar

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संजना कुमार

Updated: 25 Oct 2026, 7:00 AM IST

Shefali Alvares

Shefali Alvares: फोटो सोर्स: शेफाली अल्वारेस

Shefali Alvares Inspirational Story: 'बदतमीज दिल' और 'सुबह होने न दे' जैसे गानों से युवाओं के बीच पहचान बनाने वालीं सिंगर शेफाली अल्वारेस की जिंदगी का एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें लगा कि कहीं वह अपनी ही पहचान न खो दें। दूसरी बार मां बनने के बाद शारीरिक परेशानियों, बढ़ते वजन और डिप्रेशन से जूझते हुए उन्होंने फिर से संगीत की दुनिया में लौटने का फैसला किया। आज उनका संदेश साफ है, जिम्मेदारियां निभाइए, अपनों के साथ रहिए, लेकिन अपने सपनों को मरने मत दीजिए।

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