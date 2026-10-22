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Patrika Interview: एक तस्वीर ने बदल दी जिंदगी, अखबार में फोटो छपवाने की जिद से शुरू हुआ हॉकी का सफर, युवराज ने सुनाई कहानी

Yuvraj Walmiki: छठवीं कक्षा में सहपाठी की तस्वीर अखबार में देखकर युवराज वाल्मीकि ने भी हॉकी खेलकर अपनी फोटो छपवाने की जिद ठान ली। बचपन की यही चाह उन्हें भारतीय सीनियर हॉकी टीम तक ले गई।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Oct 22, 2026

Chhattisgarh News

युवराज वाल्मीकि (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Indian Hockey Player: देश में हॉकी की नई पौध तैयार करने के लिए हर राज्य में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लीग शुरू करने की सख्त जरूरत है। इससे जमीनी स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें तराशने में मदद मिलेगी। यह कहना है पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी युवराज वाल्मीकि का। ’छत्तीसगढ़ हॉकी लीग’ (सीएचएल-1) में ’चक्रधर चैंपियंस’ टीम की ओर से खेलने रायपुर पहुंचे युवराज वाल्मीकि ने ’पत्रिका’ से विशेष बातचीत में अपने अनुभव, खेल के भविष्य और युवाओं के लिए जरूरी मंत्र साझा किए।

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