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Ground Report : नमक-शक्कर से काजू-बादाम तक… तीन पीढ़ियों से गांव-ढाणियों की ‘होम डिलीवरी’ कर रहे बंजारे

Ground Report : देश के छोटे-छोटे शहरों में ब्लिंकिट, अमेजन और फ्लिपकार्ट से चंद मिनटों या कुछ दिनों में सामान होम डिलीवरी का कल्चर पांव पसार चुका है। लेकिन, राजस्थान में यह परंपरा पुरानी रही है। देश के सबसे बड़े बंजारा गांव सिंघाणी से दिनेश कुमार स्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट। पढ़िए...
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भारत

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Swatantra Mishra

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दिनेश कुमार स्वामी

Oct 21, 2026

Singhani Village

बंजारे तीन पीढ़ियों से कर रहे होम डिलीवरी (Photo: Patrika)

Ground Report : शहरों में ब्लिंकिट, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां चंद मिनटों या दिनों में सामान घर तक पहुंचाने का दावा करती हैं। लेकिन राजस्थान के गांवों और दूर-दराज की ढाणियों में घर-घर जरूरत का सामान पहुंचाने की परंपरा इन आधुनिक प्लेटफॉर्म के आने से बहुत पहले से चली आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब सामान बैलगाड़ियों में भरकर लाया जाता था, आज मोटरसाइकिल और पिकअप पर पहुंचता है। तब गठरियों में नमक, शक्कर और मुल्तानी मिट्टी होती थी, आज काजू-बादाम, अखरोट, अंजीर और सेब हैं।

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