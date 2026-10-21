GRMC : सर्किट! अपुन को एक फ्रेश बॉडी मांगता है…फिल्मों में आसान था मुन्ना भाई बनना, यहां 250 भावी डॉक्टरों पर सिर्फ 5 शव, कैसे सीखेंगे सर्जरी?

GRMC : राजकुमार हिरानी की कल्ट-क्लासिक फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस का वह मशहूर दृश्य आज भी हर किसी के जेहन में ताजा है, जब मेडिकल कॉलेज के डिसेक्शन हॉल में डॉक्टर अस्थाना मानव शरीर रचना की क्लास लेते हैं और बैकबेंच पर बैठे मुन्ना भाई अपने खास गुर्गे सर्किट को फोन घुमाकर ठसके से कहते हैं- सर्किट, एनाटॉमी सीखने के लिए एक बॉडी मांगता है… एकदम फ्रेश वाली! और सर्किट कुछ ही घंटों में एक जिंदा आदमी को बोरी में भरकर टेबल पर पटक देता है।