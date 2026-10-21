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GRMC : सर्किट! अपुन को एक फ्रेश बॉडी मांगता है…फिल्मों में आसान था मुन्ना भाई बनना, यहां 250 भावी डॉक्टरों पर सिर्फ 5 शव, कैसे सीखेंगे सर्जरी?

GRMC : ग्वालियर के जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को प्रैक्टिल के शव नहीं मिल रहे हैं। रील लाइफ की चुहलबाजी से रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि असल जिंदगी में डॉक्टरों का प्रशिक्षण बगैर एनाटॉमी के चीरफाड़ के पूरा नहीं हो सकता है। इस बारे प्रवेन्द्र तोमर की खास रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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प्रवेन्द्र तोमर

Oct 21, 2026

Anatomy Crisis in GRMC Medical College Gwalior

जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को प्रैक्टिल के शव नहीं मिल रहे हैं। (ChatGpt)

GRMC : राजकुमार हिरानी की कल्ट-क्लासिक फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस का वह मशहूर दृश्य आज भी हर किसी के जेहन में ताजा है, जब मेडिकल कॉलेज के डिसेक्शन हॉल में डॉक्टर अस्थाना मानव शरीर रचना की क्लास लेते हैं और बैकबेंच पर बैठे मुन्ना भाई अपने खास गुर्गे सर्किट को फोन घुमाकर ठसके से कहते हैं- सर्किट, एनाटॉमी सीखने के लिए एक बॉडी मांगता है… एकदम फ्रेश वाली! और सर्किट कुछ ही घंटों में एक जिंदा आदमी को बोरी में भरकर टेबल पर पटक देता है।

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