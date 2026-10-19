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Paddy : ओपन कैप में सड़ा दिया धान, अब कर रहा नीलामी, पांच साल से उठाव नहीं

Paddy : जबलपुर जिले में छह वर्षों के 6 लाख 51 हजार क्विंटल धान को गोदाम और कैप से बाहर करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। दरअसल पहले धान को ओपन कैप में लंबे समय तक रखकर सड़ा दिया गया और अब उसकी नीलामी की जा रही है। आइए पढ़ते हैं ज्ञानी रजक की विशेष रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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ज्ञानी रजक

Oct 19, 2026

Spoiled Paddy

खुले कैंप में धान रखने से बर्बादी बहुत ज्यादा हो जाती है। (Photo: Rajasthan Patrika)

Paddy : किसानों से खरीदे गए अनाज की बर्बादी में संस्थाएं पीछे नहीं हैं। जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन 6 लाख 51 हजार क्विंटल धान की नीलामी कर रहा है। इसके लिए टेंडर निकाले जा चुके हैं। इसमें वर्ष 2021 से लेकर 2025 में खरीदा गया धन भी शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में वर्ष 2021-22 में खरीदकर ओपन कैप में भंडारित धान भी शामिल है। जबकि नियम यह है कि किसी भी ओपन कैप में तीन महीने से ज्यादा अनाज को नहीं रखा जा सकता। अब वह उपयोग के लायक नहीं है। वह सड़कर काला पड़ चुका है। इसी प्रकार गोदामों में रखे धान की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है।

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