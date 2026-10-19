Paddy : ओपन कैप में सड़ा दिया धान, अब कर रहा नीलामी, पांच साल से उठाव नहीं

Paddy : किसानों से खरीदे गए अनाज की बर्बादी में संस्थाएं पीछे नहीं हैं। जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन 6 लाख 51 हजार क्विंटल धान की नीलामी कर रहा है। इसके लिए टेंडर निकाले जा चुके हैं। इसमें वर्ष 2021 से लेकर 2025 में खरीदा गया धन भी शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में वर्ष 2021-22 में खरीदकर ओपन कैप में भंडारित धान भी शामिल है। जबकि नियम यह है कि किसी भी ओपन कैप में तीन महीने से ज्यादा अनाज को नहीं रखा जा सकता। अब वह उपयोग के लायक नहीं है। वह सड़कर काला पड़ चुका है। इसी प्रकार गोदामों में रखे धान की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है।