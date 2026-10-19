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Skilled Girl : 450 बेटियां, एक अनूठी पहल; चंद्रगिरि तीर्थ क्षेत्र में पढ़ाई के साथ सीख रहीं कमाई का हुनर

डोंगरगढ़ की प्रतिभास्थली शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अनूठा उदाहरण पेश कर रही है। यहां 450 बेटियों को पढ़ाई के साथ हथकरघा, हस्तशिल्प और पशुपालन का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। पढ़िए मोहन कुलदीप की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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मोहन कुलदीप

Oct 19, 2026

Skilled Girl

चंद्रगिरि तीर्थ की बेटियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। (Photo: Patrika)

Skilled Girl : पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं, यह चिंता आज लाखों युवाओं के सामने है। लेकिन क्या शिक्षा के साथ ऐसा हुनर भी सीखा जा सकता है, जो भविष्य में कमाई का विकल्प बन सके? डोंगरगढ़ के चंद्रगिरि तीर्थ क्षेत्र में संचालित प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ इसी सवाल का अलग जवाब तलाश रहा है। यहां करीब 450 बालिकाएं कक्षा 12वीं तक पढ़ाई करने के साथ हथकरघा, हस्तशिल्प, पशुपालन और गौसेवा जैसे व्यावहारिक कौशल सीख रही हैं।

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