Omkareshwar : औरंगजेब ने इस मंदिर के शिवलिंग में देखा था अपना भविष्य, क्यों लगा दी थी आग?

Omkareshwar Gauri Somnath Mandir : ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में गौरी-सोमनाथ का एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके साथ जुृड़ी कहानियां सुनकर लोग अचंभित रह जाते हैं। मान्यता है कि यहां स्थापित सफेद शिवलिंग के सामने खड़े होकर व्यक्ति को अपने अगले जन्म का दृश्य दिखाई देता था। कहते हैं, मुगल शासक औरंगजेब ने भी इस शिवलिंग के सामने अपना भविष्य देखने की कोशिश की थी। जब उसे अगले जन्म में शूकर बनने का दृश्य दिखाई दिया तो वह क्रोधित हो गया और उसने शिवलिंग में आग लगा दी थी। इसके बाद शिवलिंग का सफेद रंग काला पड़ गया। मंदिर के पुजारी सुनील सोने इसकी पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि इस घटना के निशान शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं।