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Ramnavami 2026 : 14 साल में राम का वनवास पूरा, 18 वर्षों में भी सरकारें नहीं बना सकीं वन गमन पथ

Ramnavami 2026 : प्रभु श्रीराम का वनवास 14 वर्षों का था, लेकिन राम गमन पथ के निर्माण का इंतजार वनवास की अवधि से भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। वर्ष 2008 में वन गमन का मैप बना था। सरकारें बदली, घोषणाएं हुईं, न्यास भी बना लेकिन श्रद्धालुओं को आज भी मुकम्मल मार्ग का इंतजार। इस बारे में रमाशंकर शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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रमाशंकर शर्मा

Oct 18, 2026

Van Gaman Path

श्रद्धालुओं को अभी भी वन गमन पथ का इंतजार। (ChatGpt)

चित्रकूट की मंदाकिनी के किनारे रामघाट पर सुबह की आरती हो रही है। कामदगिरि की परिक्रमा में श्रद्धालु राम नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गुप्त गोदावरी की गुफाओं में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कोई सतना से चित्रकूट आता है, कोई दूर-दराज के शहरों से। लेकिन यदि कोई श्रद्धालु यहां से भगवान श्रीराम के वनवास से जुड़े मध्यप्रदेश के दूसरे स्थलों की यात्रा पर निकलना चाहे, तो उसके सामने पहला सवाल यही होगा कि अगला पड़ाव कहां है, वहां पहुंचने का रास्ता कौन-सा है और उस जगह का रामायण से संबंध क्या है?

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