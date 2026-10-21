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Patrika Special News

Luxary Buses : महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लिए भी मिलेंगी लग्जरी बसें, अयोध्या, बनारस के लिए भी प्लानिंग

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए लोक परिवहन विभाग ने शहर और इंटर सिटी बसों के साथ दूसरे राज्यों से Luxary Buses : भी बसों की सेवा जोड़ने की कोशिश की है। परिवहन विभाग इंटर स्टेट लग्जरी बस सेवा करने की कवायद में जुट जाएगा। गुजरात और राजस्थान के बड़े शहरों को जोड़ने की तैयारी है। इस बारे में प्रमोद मिश्रा की विशेष रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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प्रमोद मिश्रा

Oct 21, 2026

Rajasthan Luxary Buses

इंदौर से राजस्थान के मुख्य शहरों के लिए चलाई जाएंगी लग्जरी बसें (Photo: Rajasthan Patrika)

Luxary Buses : शहर में लोक परिवहन का नेटवर्क बढ़ाने के साथ अब इंदौर को दूसरे राज्यों से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत शहर और इंटर सिटी बसों के संचालन के बाद अब इंटर स्टेट लग्जरी बस सेवा शुरू करने की कवायद चल रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए बसें शुरू करने की संभावना है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान के बड़े शहरों को भी बस नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है।

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