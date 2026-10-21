Luxary Buses : महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लिए भी मिलेंगी लग्जरी बसें, अयोध्या, बनारस के लिए भी प्लानिंग

Luxary Buses : शहर में लोक परिवहन का नेटवर्क बढ़ाने के साथ अब इंदौर को दूसरे राज्यों से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत शहर और इंटर सिटी बसों के संचालन के बाद अब इंटर स्टेट लग्जरी बस सेवा शुरू करने की कवायद चल रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए बसें शुरू करने की संभावना है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान के बड़े शहरों को भी बस नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है।