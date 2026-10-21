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Patrika Special News

PKC-ERCP : राजस्थान में नदियां लाएंगी खुशियां, प्रदेश के 17 जिलों में बढ़ेगी हरियाली, जानें क्या है पूरी योजना?

PKC-ERCP : ईआरसीपी-पीकेसी से राजस्थान के 17 जिले सरसब्ज होंगे। चंबल नदी से पांच लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी। यह योजना किसानों के लिए कैसे वरदान साबित होने वाली है, इस बारे आशीष जोशी की खास रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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आशीष जोशी

Oct 21, 2026

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राजस्थान के 17 जिले होंगे सरसब्ज। (photo: rajasthan Patrika)

PKC-ERCP Project : देश में हाड़ौती जलशक्ति के रूप में उभर रहा है। देश-दुनिया में एक ओर राजस्थान की छवि मरुप्रदेश और सूखे प्रदेश की है, वहीं कोटा संभाग से गुजर रही नदियां खुशियों की सौगात ला रही हैं। नदियों के कारण हाड़ौती संभाग सरसब्ज हो गया है। आने वाले सालों में कोटा संभाग प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र होगा और इन नदियों के पानी से आधे राजस्थान की प्यास बुझेगी।

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