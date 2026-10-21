PKC-ERCP : राजस्थान में नदियां लाएंगी खुशियां, प्रदेश के 17 जिलों में बढ़ेगी हरियाली, जानें क्या है पूरी योजना?

PKC-ERCP Project : देश में हाड़ौती जलशक्ति के रूप में उभर रहा है। देश-दुनिया में एक ओर राजस्थान की छवि मरुप्रदेश और सूखे प्रदेश की है, वहीं कोटा संभाग से गुजर रही नदियां खुशियों की सौगात ला रही हैं। नदियों के कारण हाड़ौती संभाग सरसब्ज हो गया है। आने वाले सालों में कोटा संभाग प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र होगा और इन नदियों के पानी से आधे राजस्थान की प्यास बुझेगी।