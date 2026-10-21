Cold Storage : मध्य प्रदेश में खेत से मंडी पहुंचने से पहले ही सड़ जाता है 15% अमरूद और 12% टमाटर, सोयाबीन-प्याज को भी नुकसान?

भंडारण और प्रोसेसिंग के अभाव में फल और अनाज सड़ जाता है। (Patrika)
Cold Storage : मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन यानी पीला सोना की आवक ने चमक बढ़ा दी है। लेकिन, खेतों में दिन-रात पसीना बहाकर उगाई जा रही अन्नदाता की उपज मंडी और थाली तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम की नाकामी और बुनियादी ढांचे के अभाव में दम तोड़ रही है। संसद में पेश केंद्र सरकार की एक उच्चस्तरीय रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादों की बर्बादी का सच बेपर्द कर दिया है। राज्य में तुड़ाई, कोल्ड स्टोरेज और सुरक्षित परिवहन के अभाव में अमरूद की करीब 15 फीसदी और टमाटर की 12 फीसदी फसल बाजार तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाती है।
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