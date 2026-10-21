Cold Storage : मध्य प्रदेश में खेत से मंडी पहुंचने से पहले ही सड़ जाता है 15% अमरूद और 12% टमाटर, सोयाबीन-प्याज को भी नुकसान?

Cold Storage : केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि खेत से मंडी तक पहुंचने से पहले अमरूद, टमाटर आदि काफी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। दरअसल, भंडारण और प्रोसेसिंग के अभाव में किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। बर्बादी रोकने मिला 62 करोड़ का बजट मिला, जो यूपी-महाराष्ट्र से कम है। पढ़िए पुष्पेन्द्र पांडेय की खास रिपोर्ट।केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि खेत से मंडी तक पहुंचने से पहले अमरूद, टमाटर आदि काफी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। दरअसल, भंडारण और प्रोसेसिंग के अभाव में किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। बर्बादी रोकने मिला 62 करोड़ का बजट मिला, जो यूपी-महाराष्ट्र से कम है। पढ़िए पुष्पेन्द्र पांडेय की खास रिपोर्ट।

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