24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Successful Women : एमपी की इन महिलाओं ने हौसले के धागे से बुनी अपनी किस्मत, मुफलिसी से निकल कामयाबी का लहराया परचम

Successful Women : चंदेरी के करघों की खट-खट से लेकर राजगढ़ और गुना की गलियों तक ये महिलाएं संघर्ष और आंसुओं को ताकत बनाकर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। इनके बारे में जानने के लिए पढ़िए राजेन्द्र गहरवार की खास रिपोर्ट।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

राजेन्द्र गहरवार

Updated: 24 Oct 2026, 11:18 AM IST

Sucessful Women

मध्य प्रदेश की महिलाएं संघर्ष के दम पर सफलता की कहानी लिख रही हैं। (Photo: Patrika)

Successful Women : जिंदगी जब किसी के सामने मुसीबतों के पहाड़ खड़े करती है, तो दो ही रास्ते बचते हैं या तो इंसान हालात के आगे घुटने टेक दे या फिर उन्हीं संघर्षों को अपनी जीत की सीढ़ी बना ले। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों चंदेरी, गुना और राजगढ़ की कुछ असाधारण महिलाओं ने दूसरा रास्ता चुना। किसी के पास मनपसंद साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने खुद करघा थाम लिया, किसी ने कम उम्र में वैवाहिक और पारिवारिक प्रताड़ना व अकेलेपन का सामना करते हुए समाज सेवा और बच्चों की उच्च शिक्षा को अपनी ढाल बनाया, तो किसी ने चाय के ठेले और मजदूरी से निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर तक अपने उद्यम का परचम लहराया। अभावों से शुरू हुई इन कहानियों में जिद है, जुनून है और अपने दम पर आसमान छू लेने का हौसला है। आइए जानते हैं इनकी प्रेरणादायक दास्तां…

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Water Sports : अजमेर की आनासागर झील में शुरू होगा वॉटर स्पोर्ट्स, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

Anasagar lake Water Sports
Patrika Special News

Patrika Interview: एक तस्वीर ने बदल दी जिंदगी, अखबार में फोटो छपवाने की जिद से शुरू हुआ हॉकी का सफर, युवराज ने सुनाई कहानी

Chhattisgarh News
Patrika Special News

Gun Culture : कभी गोली-बोली से पहचान, अब बदल रहा चंबल का ‘बंदूक कल्चर’

Arm and Amunitions
Patrika Special News

Corruption : वर्दी का रौब, जमीन का खेल, वाहन चालक ने कहां से बना ली 35.46 करोड़ की संपत्ति?

Police Corruption
Patrika Special News

Ground Report : नमक-शक्कर से काजू-बादाम तक… तीन पीढ़ियों से गांव-ढाणियों की ‘होम डिलीवरी’ कर रहे बंजारे

Singhani Village
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.