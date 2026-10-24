Successful Women : एमपी की इन महिलाओं ने हौसले के धागे से बुनी अपनी किस्मत, मुफलिसी से निकल कामयाबी का लहराया परचम

Successful Women : जिंदगी जब किसी के सामने मुसीबतों के पहाड़ खड़े करती है, तो दो ही रास्ते बचते हैं या तो इंसान हालात के आगे घुटने टेक दे या फिर उन्हीं संघर्षों को अपनी जीत की सीढ़ी बना ले। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों चंदेरी, गुना और राजगढ़ की कुछ असाधारण महिलाओं ने दूसरा रास्ता चुना। किसी के पास मनपसंद साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने खुद करघा थाम लिया, किसी ने कम उम्र में वैवाहिक और पारिवारिक प्रताड़ना व अकेलेपन का सामना करते हुए समाज सेवा और बच्चों की उच्च शिक्षा को अपनी ढाल बनाया, तो किसी ने चाय के ठेले और मजदूरी से निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर तक अपने उद्यम का परचम लहराया। अभावों से शुरू हुई इन कहानियों में जिद है, जुनून है और अपने दम पर आसमान छू लेने का हौसला है। आइए जानते हैं इनकी प्रेरणादायक दास्तां…