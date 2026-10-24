Woman Guest Editor: लोकसंस्कृति की अलख जगा रहीं भरथरी गायिका हिमानी, नई पीढ़ी तक पहुंचा रही

Woman Guest Editor: लोककला समाज की स्मृतियों, जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुंचाने का जरिया है। आधुनिक मनोरंजन और डिजिटल संगीत के बढ़ते प्रभाव के बीच पारंपरिक लोककलाओं से लोगों का जुड़ाव कम होता जा रहा है। ऐसे समय में लोकगायिका हिमानी वासनिक भरथरी गायन के जरिए लोकसंस्कृति की इस विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सिरपुर महोत्सव, स्वदेशी मेला और राजिम कुंभ जैसे आयोजनों के साथ ग्रामीण अंचलों में 50 से अधिक प्रस्तुतियां दे चुकीं हिमानी का मानना है कि लोककला को जीवित रखने के लिए उसे मंचों तक सीमित रखने के बजाय आम लोगों के बीच ले जाना जरूरी है। यही वजह है कि वह गांव-गांव जाकर भरथरी गायन की प्रस्तुतियां देती हैं। बस्तर के लोगों के बीच इस लोकगाथा को विशेष पसंद किए जाने का अनुभव भी उन्हें इस दिशा में आगे बढऩे की प्रेरणा देता है।