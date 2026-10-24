छत्तीसगढ़ में महिला-बाल विकास विभाग को बड़ी सौगात, 6 केंद्रों के भवन के लिए 2.70 करोड़ रुपए की मंजूरी

भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित व्यय सीमा और शासन के नियमों के अनुरूप करना होगा। अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया में निर्माण कार्य की प्रगति और पहले जारी की गई राशि के उपयोग का विवरण महत्वपूर्ण होगा। छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण की मंजूरी से सूरजपुर, रायगढ़ और बीजापुर जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे विभागीय कामकाज को व्यवस्थित करने और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिल सकती है।