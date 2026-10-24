छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की छुट्टी पर सख्ती, अब ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे मान्य, जानें क्या है नया नियम?

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले ही ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसके तहत VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब अवकाश आवेदन और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी डिजिटल प्रणाली के तहत संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की उपस्थिति और छुट्टी से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकेगी।