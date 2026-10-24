छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर पर सियासी घमासान, कांग्रेस बोली- सरकारी बिजली कंपनी को होगा नुकसान

Raipur News: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने के काम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि राज्य के करीब 4 हजार उच्च दाब (HT) औद्योगिक उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम बिना खुली निविदा के टाटा पावर को सौंपने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे वित्तीय अनियमितता और हितों के टकराव का मामला बताया है। पार्टी ने प्रस्ताव को निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।