Deepak Baij Statement: आदिम जाति विभाग का नाम बदलने पर भड़के बैज, बोले- आदिवासी अस्मिता पर प्रहार

Deepak Baij Statement: छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कल्याण विभाग किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए भाजपा सरकार पर आदिवासी समाज की अस्मिता, पहचान और भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केवल विभाग का नाम बदलने से आदिवासी समाज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।