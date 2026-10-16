16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Deepak Baij Statement: आदिम जाति विभाग का नाम बदलने पर भड़के बैज, बोले- आदिवासी अस्मिता पर प्रहार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे आदिवासी अस्मिता और पहचान की अनदेखी बताया।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 16, 2026

Deepak Baij Statement

Deepak Baij Statement: आदिम जाति विभाग का नाम बदलने पर भड़के बैज(photo-patrika group)

Deepak Baij Statement: छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कल्याण विभाग किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए भाजपा सरकार पर आदिवासी समाज की अस्मिता, पहचान और भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केवल विभाग का नाम बदलने से आदिवासी समाज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

Adivasi Welfare Department: आदिवासी समाज की पहचान की अनदेखी का आरोप

दीपक बैज ने कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलने का निर्णय आदिवासी समाज की पहचान और भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। उनके मुताबिक, सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले आदिवासी समाज की भावनाओं और उसकी सांस्कृतिक पहचान का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस मामले में आदिवासी समाज की अस्मिता की अनदेखी कर रही है।

RSS की विचारधारा के प्रभाव में फैसला लेने का आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विभाग का नाम बदलने के फैसले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह निर्णय संघ की विचारधारा के प्रभाव में ले रही है और इससे आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि, ये आरोप दीपक बैज की ओर से लगाए गए हैं।

नाम बदलने से शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा: बैज

दीपक बैज ने कहा कि विभाग का नाम बदलने से आदिवासी समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार को प्राथमिकता देने की बात कही। उनके अनुसार, आदिवासी समाज के विकास के लिए जरूरी है कि सरकार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों पर ध्यान दे।

विभाग के नाम को लेकर बढ़ सकती है राजनीतिक बहस

विभाग का नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। कांग्रेस ने इसे आदिवासी अस्मिता और पहचान से जोड़कर सवाल उठाए हैं। वहीं, नाम परिवर्तन के पीछे सरकार का आधिकारिक पक्ष और उसके उद्देश्य सामने आने पर इस फैसले को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

Chhattisgarh Teacher Transfer: छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का निर्देश, ट्रांसफर वाले शिक्षक-कर्मचारियों को तुरंत करें रिलीव

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Teacher Transfe
#में अब तक
Deepak Baij Statement

Deepak Baij Statement: आदिम जाति विभाग का नाम बदलने पर भड़के बैज, बोले- आदिवासी अस्मिता पर प्रहार

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 12:41 pm

Published on:

16 Oct 2026 12:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Deepak Baij Statement: आदिम जाति विभाग का नाम बदलने पर भड़के बैज, बोले- आदिवासी अस्मिता पर प्रहार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: रायपुर एम्स में पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी, इलाज कराने आए मरीज युवक की कर दी पिटाई

Chhattisgarh Crime News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर लापरवाही! 40 निकायों को नोटिस, तीन दिन का अल्टीमेटम

CG News
रायपुर

World Spine Day: छत्तीसगढ़ में 25 साल की उम्र में घिस रही रीढ़, 5 साल में 40 फीसदी बढ़े युवा मरीज

World Spine Day
रायपुर

MBBS और MD-MS डॉक्टरों का बढ़ेगा मानदेय? स्वास्थ्य मंत्री से मिले डॉक्टर, बैंक गारंटी की शर्त खत्म करने की मांग

MBBS Doctor
रायपुर

Medical College Fines: छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों पर सख्ती, छात्रों को 4.58 लाख रुपए तक लौटाने का आदेश

Medical College Fines
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.