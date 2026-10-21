Chhattisgarh Dussehra: छत्तीसगढ़ के भांचा राम ने किया लंकाधिपति का अंत, डब्ल्यूआरएस में 5 लाख लोग बने साक्षी

Chhattisgarh Dussehra: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डब्ल्यूआरएस मैदान में विजयादशमी पर मंगलवार को बुराई के प्रतीक रावण का अंत देखने के लिए लगभग 5 लाख लोग पहुंचे। छत्तीसगढ़ के भांचा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने लंकाधिपति का अंत करके उसे मोक्ष दिलाया। इस दौरान भव्य आतिशबाजी की गई। इस कार्यक्रम के साक्षी बने मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि।