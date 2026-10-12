CG News: वंदे भारत ट्रेनों जैसे भगवा रंग की ई-बसें दौड़ेंगी छत्तीसगढ़ में

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा जाएगा। डिप्टी सीएम व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में नवरात्र के प्रथम दिवस 11 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ ही चारों निकायों में चलने वाली बसों के रंग और कट-आउट का भी विमोचन किया गया। इन ई-बसों का रंग वंदे भारत ट्रेनों जैसा भगवा हो सकता है।