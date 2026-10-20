आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख और वैश्विक साझेदारी की कसौटी, एस. जयशंकर के संदेश के मायने

जयशंकर ने कहा कि मौजूदा दौर में दुनिया की व्यवस्था बदल रही है और देश अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। ऐसे समय में भारत और अमेरिका के बीच साझा हितों को बढ़ाना दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम है। उन्होंने व्यापार, निवेश, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए नए अवसरों का जिक्र किया। जयशंकर के मुताबिक, नियमित बातचीत और साझा हितों की पहचान से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का रास्ता मजबूत होगा। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने को भी दोनों देशों का साझा हित बताया।