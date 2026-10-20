Maharashtra Murder: बेटी खाना लेकर पहुंची तो मां का शव मिला, पिता गंभीर घायल, बुजुर्ग दंपती पर हमले से गांव में हड़कंप

यह घटना मान तहसील के मार्डी गांव में पवार बस्ती स्थित उनके खेत के पास बने घर में हुई। पुलिस के अनुसार मारुति पवार अपनी पत्नी के साथ खेत के पास बने घर में रहते थे। उनकी दिव्यांग बेटी गांव में स्थित घर से खाना लेकर वहां पहुंची थी। घर के पीछे मां सालूबाई का शव देखकर वह घबरा गई। उसने तुरंत रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दहिवड़ी पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलने पर दहिवड़ी के सहायक पुलिस निरीक्षक भाऊसाहेब गोसावी और शिंगणापुर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची।