Gujarat Murder: ‘मेरे राजा बाबू, एक बार घर लौट आ’, बेटे की हत्या के बाद मां की दर्दभरी पुकार, थम नहीं रहे आंसू

कपड़ाई पुलिस थाने के साथ स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) और अपराध जांच शाखा (डीसीबी) की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस मृतक के घर और काम करने की जगह पर भी जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा मोबाइल फोन की जानकारी, तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाओं के आधार पर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। डीसीपी जोन-3 अभिषेक गुप्ता ने बताया कि पार्टी प्लॉट के सामने सड़क पर निलेश वणजारा की हत्या हुई है। स्थानीय पुलिस थाने, अपराध शाखा और डीसीबी की अलग-अलग टीमें सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं। मामले में अलग-अलग पहलुओं से पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह और इसमें शामिल लोगों के बारे में जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है।