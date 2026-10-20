मुंबई में रुबियो के दौरे के बीच अमेरिकी राजदूत गोर बोले, “नतीजे लाओ”, 240 से 500 अरब डॉलर के पार ट्रेड का लक्ष्य

हमारे सामने व्यापार के असीम अवसर हैं - सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, रक्षा और निश्चित रूप से, सुपर इंटेलिजेंस। अमेरिका-भारत की साझेदारी एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि यह लगातार ऊपर की ओर बढ़ती है। इसकी शुरुआत समुद्र की गहराइयों में मौजूद महत्वपूर्ण डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। यह हमारी फैक्ट्रियों, प्रयोगशालाओं और रिसर्च केंद्रों से होते हुए आगे बढ़ती है। और कमर्शियल एक्सप्लोरेशन (व्यापारिक खोज) के जरिए यह गहरे अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। हमारे गठबंधन का सफर कुछ ऐसा ही है - जो अपनी मजबूत नींव पर टिका है, रिकॉर्ड गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और सीधे सितारों की ओर अग्रसर है। हमारे संस्थापकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा किए जाने के 250 साल बाद भी, अमेरिका लगातार निर्माण कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है और जीत हासिल कर रहा है।"