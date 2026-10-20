BJP: बीजेपी युवा मोर्चा की नई टीम घोषित, शगुन परिहार समेत 7 नेता बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

BJP Yuva Morcha New Team: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। जम्मू-कश्मीर की विधायक शगुन परिहार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से निखिल मणि तिवारी को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि हर्षवर्धन सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। पार्टी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ये नियुक्तियां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर की गई हैं। नई टीम में अलग-अलग राज्यों के नेताओं को जगह दी गई है।