पंजाब में नशे पर अमित शाह और भगवंत मान आमने-सामने, सीएम ने पूछे सीमा सुरक्षा और ड्रग्स तस्करी पर सवाल

अमित शाह के आरोपों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। उन्होंने गृह मंत्री पर पंजाब में सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में नशे की समस्या पर सवाल उठाने से पहले केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करनी चाहिए। मान ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर नशे और हथियारों की तस्करी रोकने में केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने गुजरात में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होने के मामलों का जिक्र करते हुए पूछा कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने उन मामलों में क्या ठोस कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने 2007 से 2017 के बीच पंजाब में चिट्टे और गैंगस्टर संस्कृति के फैलाव को लेकर भी सवाल उठाए। इसके अलावा, उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रही चिंताओं पर केंद्र से जवाब मांगा।