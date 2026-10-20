जयशंकर से मुलाकात के बाद ट्रेड डील पर बोले रुबियो, ‘कुछ मुद्दे बाकी, जल्द समझौते की उम्मीद’

Marco Rubio India visit: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर उम्मीद जताई है कि दोनों देश जल्द ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मुंबई में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के बाद रुबियो ने कहा कि समझौते से जुड़े कुछ छोटे मुद्दे अभी बाकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अच्छी खबर सामने आएगी और समझौते पर हस्ताक्षर हो सकेंगे। रुबियो अपनी पत्नी के साथ दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। मुंबई में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। इसके अलावा, उन्होंने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया का दौरा किया और 26/11 आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने ताज मेमोरियल पहुंचे।