स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले बंद करे ईरान, कतर की नई चेतावनी से फिर बढ़ा मिडिल ईस्ट में तनाव

कतर ने ईरान को सुझाव देते हुए यह भी कहा कि इस संकट का हल सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर ही निकल सकता है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच विवाद का शांतिपूर्ण समाधान जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। मंत्रालय के मीडिया निदेशक ने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को जिम्मेदारी से काम करना होगा।