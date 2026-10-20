Gandhinagar Accident: गरबा की खुशियां मातम में बदलीं, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, 3 दोस्तों की मौत

गंभीर रूप से घायल युवक और युवती को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों का उपचार शुरू किया, लेकिन युवती को बचाया नहीं जा सका। उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। चौथे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अस्पताल में दम तोड़ने वाली युवती की पहचान आस्था (25) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से राजकोट की रहने वाली थी और अहमदाबाद में छात्रावास में रहकर एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। हादसे में जान गंवाने वाले अन्य दो लोगों की पहचान अभी सामने नहीं आई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कार की तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस मृतकों की पहचान और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है।