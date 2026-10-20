टाइगर श्रॉफ की कार के पास खड़े शख्स को लगी गोली, घायल ने सुनाई आपबीती; चिल्लाया- सीने में दर्द है, सांस नहीं आ रही

अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग (गोलीबारी) की घटना पर मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कहा कि घटना के बाद ही आरोपियों को राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप पिछली घटनाओं पर नजर डालें, तो गृह विभाग ने हर बार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है।