हरियाणा में जम्मू कश्मीर नंबर बस पर हुए हमले के बाद भड़के NC सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, कहा- BJP ने बनाया दुश्मनी का माहौल

Kashmir Bus Attack: हरियाणा में कश्मीर नंबर की बस पर हुए हमले के बाद सियासी हंगामा तेज हो गया है। इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य राज्यों में कश्मीरियों के प्रति नफरत और दुश्मनी का माहौल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपने ही राज्य में संदेह की नजर से देखा जा रहा है और दूसरे राज्यों में भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।