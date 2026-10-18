हरियाणा में J&K नंबर की बस पर हमले की ड्राइवर ने सुनाई आपबीती, कहा- ‘आतंकवादी गाड़ी निकाल यहां से’, गोली मारने की भी दी धमकी

Jammu Kashmir Bus Attack: हरियाणा में जम्मू-कश्मीर (J&K) नंबर की एक यात्री बस के ड्राइवर के साथ मारपीट और बस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं और परिवहन संगठनों ने चिंता जताई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। इसी बीच बस ड्राइवर ने पूरी आपबीती भी बताई है।