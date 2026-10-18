अभिनेता इमरान खान को ‘भारत छोड़ने’ के मिले नोटिस पर चिराग पासवान की आई प्रतिक्रिया, कहा- भारत के आंतरिक मामलों में दखल अस्वीकार्य

Imran Khan Leave India Notice: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भारत छोड़ने का नोटिस जारी होने को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को अपने मुद्दों भूमिका निभाने का पूरा अधिकार है। वह हमेशा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के समर्थक रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी गैर-भारतीय नागरिक का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।