Abhijeet Dipke Bail: अभिजीत दीपके को किन शर्तों पर मिली जमानत? जानें

Abhijeet Dipke Bail: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को मंदिर मार्ग स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत से सशर्त जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है। वहीं दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक, उन्हें एक साल तक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी। जमानत मिलने के बाद उनके जल्द रिहा होने की उम्मीद है।