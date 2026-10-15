आमिर खान के भांजे इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस पर कांग्रेस का हमला, बोली- सरकार के खिलाफ बोलने पर होती है बदले की कार्रवाई

Imran Khan Mumbai Police Notice: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने भारी पड़ गया है। गुरुवार को मुंबई पुलिस ने इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कहा कि अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ना होगा। मुंबई पुलिस के इस नोटिस के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है।