रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट पर CJP नेता: सौरव दास और आशुतोष रांका देंगे हिरासत को चुनौती

दिल्ली पुलिस ने उनकी हिरासत जारी रखने को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार कानून का उल्लंघन किया है। पुलिस को आशंका है कि अगर उन्हें रिहा किया गया, तो वे फिर से कानून तोड़ सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा सकते हैं। SEM कोर्ट ने जांच के बाद, दोनों नेताओं की ओर से पेश की गई जमानत को भी अयोग्य करार दिया। कोर्ट ने पहचान दस्तावेजों में विसंगतियों और उन व्यक्तियों के बारे में बुनियादी जानकारी न दे पाने का हवाला दिया, जिनके लिए उन्होंने जमानत ली थी। कोर्ट ने उन्हें नई जमानत पेश करने का निर्देश दिया।