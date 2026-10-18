CJP संस्थापक अभिजीत दीपके बोले-हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, लंबी लड़ाई के लिए तैयार

दीपके ने कहा कि सौरव दास और आशुतोष रंका के वापस आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों को रविवार को रिहा कर दिया जाएगा। दीपके के मुताबिक, वह कानूनी मामलों पर चर्चा करने के लिए अधिवक्ता वृंदा से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लंबी लड़ाई है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। दीपके ने पिछले कुछ दिनों में हुई गिरफ्तारियों और हिरासत की कार्रवाई को डराने की कोशिश बताया।