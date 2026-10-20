Maharashtra: घर में बहू लाने की तैयारी, अगले दिन होने वाली थी शादी की बात, उससे पहले क्रिकेट खेलते हुए युवक की मौत

स्मित की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही उनके दोस्त युगेश सावंत ने उनके भाई सुशांत चवंडे को फोन किया। इसके बाद स्मित को रत्नागिरी के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर से परिवार और दोस्तों में शोक छा गया। स्मित के परिवार में उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। अगले दिन लड़की वाले उन्हें देखने के लिए आने वाले थे। परिवार को उम्मीद थी कि जल्द ही उनके विवाह की बात आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले ही यह दुखद घटना हो गई।