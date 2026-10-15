​Raipur: डिप्टी सीएम साव बोले बसों के किराए में मामूली बढ़ोतरी हुई है

Raipur: छत्तीसगढ़ में यात्री बसों के किराए में 40 फीसदी तक की वृद्धि की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। किराया वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नई दरों के अनुसार नॉन एसी बसों का किराया 1.25 रुपए प्रति किमी से बढ़ाकर 1.75 रुपए प्रति किमी कर दिया गया है, यानी प्रति किमी 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। साधारण बसों में शुरुआती 5 किमी का न्यूनतम किराया 10 रुपए तय हुआ है। यह वृद्धि पूरे 5 साल बाद की गई है। इससे पहले 2021 में 25 पैसे का इजाफा हुआ था।