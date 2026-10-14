छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पर दावा-आपत्ति, 16 अक्टूबर तक जिलों को देना होगा जवाब

प्रावधिक वरिष्ठता सूची पर प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से सूची में दर्ज जानकारियों और वरिष्ठता से संबंधित दावों की जांच की जाती है। अब जिलों से हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में जारी निर्देशों के बाद संबंधित जिलों के अधिकारियों को 16 अक्टूबर की समय-सीमा का पालन करना होगा। अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने से पहले दावा-आपत्तियों के परीक्षण और दस्तावेजों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जा रहा है।