छत्तीसगढ़ के स्कूलों के मिड-डे मील में शामिल हो सकते हैं मिलेट्स, कोदो-कुटकी को मिलेगा बढ़ावा

मिलेट्स के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मोटे अनाज के उपार्जन, उत्पादन और उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की पोषण योजनाओं के माध्यम से मिलेट्स की खपत कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए मध्यान्ह भोजन योजना और आंगनबाड़ियों में वितरित होने वाले पोषण आहार में इनके इस्तेमाल की संभावनाओं पर मंथन किया गया। यदि भविष्य में इस दिशा में निर्णय लिया जाता है, तो बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में स्थानीय स्तर पर उत्पादित मोटे अनाज का उपयोग बढ़ सकता है।