रायपुर के क्लाउड किचन में कॉकरोच, बासी सामग्री और बदबूदार ड्रेनेज, फूड डिलीवरी सेंटर पर 5 हजार रुपए का जुर्माना

Cloud Kitchen Raipur: आप जिस मोबाइल ऐप से चमकते विज्ञापनों और आकर्षक तस्वीरों को देखकर गरमा-गरम खाना ऑर्डर कर रहे हैं, क्या वह उसी सफाई से पक रहा है? राजधानी रायपुर में इस सवाल का जवाब चौंकाने वाला सामने आ रहा है। अवंति विहार क्षेत्र में गंदगी की जनशिकायत मिलने के बाद नगर निगम जोन-9 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को 'चूल्हा चौका' फूड डिलीवरी सेंटर पर औचक छापा मारा।