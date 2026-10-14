शहरों की व्यवस्था संभालने वाले निगमों में ही स्टाफ की कमी, छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में 1127 पद खाली

प्रदेश के प्रमुख नगर निगमों में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। राजधानी रायपुर नगर निगम में 344 स्वीकृत पदों में से 241 पद रिक्त हैं। वहीं, भिलाई नगर निगम में 113 और दुर्ग नगर निगम में 121 पद खाली हैं। बिलासपुर नगर निगम की स्थिति भी चिंताजनक है। यहां 230 स्वीकृत पदों में से 160 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। यानी बिलासपुर में करीब 68 प्रतिशत पद खाली हैं। बड़े शहरों में कर्मचारियों की कमी होने से नागरिक सेवाओं और निगम के नियमित कामकाज पर दबाव बढ़ सकता है।