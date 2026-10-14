भूपेश बघेल का तंज- अब क्या बचा है, जिसके दाम नहीं बढ़े? बैज बोले- छत्तीसगढ़ में कोई परीक्षा सुरक्षित नहीं

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अभ्यर्थी लंबे समय तक पढ़ाई और तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा या इंटरव्यू स्थगित होने से उनकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार को घेरा है। पार्टी का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं के संचालन में बार-बार समस्याएं सामने आने से अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनती है। हालांकि, परीक्षा स्थगित होने या भर्ती प्रक्रिया में देरी के हर मामले की वजह अलग हो सकती है। इसलिए इन मामलों में संबंधित विभागों के आधिकारिक कारण और जांच के निष्कर्ष भी महत्वपूर्ण हैं।