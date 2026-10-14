Raipur Divya Darbar: दिव्य दरबार की अनुमति नहीं मिली तो अन्न त्याग कर धरने पर बैठेंगे महाराज, कहा- बागेश्वर धाम को अनुमति तो हमें क्यों नहीं?

महाराज ने कहा कि धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने या अनुमति के मामले में भेदभाव किए जाने से सरकार और मुख्यमंत्री की छवि प्रभावित हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर मुख्यमंत्री का नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री या सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि प्रशासन से समानता और निष्पक्षता की मांग करना है। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजनों की अनुमति के मामले में सभी संतों और आयोजकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मामले में स्पष्ट निर्णय लिया जाए, ताकि किसी भी संत या धार्मिक आयोजन के साथ भेदभाव की स्थिति पैदा न हो। अब देखना होगा कि प्रशासन दिव्य दरबार की अनुमति को लेकर क्या निर्णय लेता है और इस विवाद का समाधान किस प्रकार निकलता है।