देवकीनंदन महाराज की कथा में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की बेइज्जती? मंच से 4 बार गलत लिया नाम, VIDEO वायरल

सूत्रों के अनुसार, कार्यक्रम का संचालन विजय शर्मा कर रहे थे, जिन्हें पूज्य देवकीनंदन महाराज (Devkinandan Maharaj Katha) का भाई बताया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में आयोजन समिति या मंच संचालक की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आयोजन समिति की ओर से आधिकारिक पक्ष आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।